Родственники погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке получат в общей сложности более 3,5 млн руб. за каждого пассажира или члена экипажа. Об этом на совещании у президента России сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

По словам министра, по страховке перевозчика выплаты составят чуть более 2 млн руб. на каждого погибшего. Правительство региона выделит по 500 тыс. руб., авиакомпания выплатит по 1 млн руб. Кроме того, единовременные выплаты в размере 1 млн руб. будут назначены семьям погибших членов экипажа, они будут получать ежемесячную выплату исходя из размера зарплаты погибшего родственника. "Аэрофлот" бесплатно доставит родственников к месту трагедии, также власти собираются организовать доставку тел погибших к местам погребения.

Савельев сообщил, что завтра комиссия по расследованию катастрофы будет проводить встречу с летным составам "Камчатского авиапредприятия", чтобы выяснить причины нестандартного захода на посадку экипажем разбившегося самолета. Идет поиск бортовых самописцев и тел погибших, предполагается задействовать водолазов.

Напомним, на борту находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа, все погибли.