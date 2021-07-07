07 Июля 2021
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Место крушения Ан-26 на Камчатке (2021) | Фото: Telegram / Mash

Родственники погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке получат в общей сложности более 3,5 млн руб. за каждого пассажира или члена экипажа. Об этом на совещании у президента России сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

По словам министра, по страховке перевозчика выплаты составят чуть более 2 млн руб. на каждого погибшего. Правительство региона выделит по 500 тыс. руб., авиакомпания выплатит по 1 млн руб. Кроме того, единовременные выплаты в размере 1 млн руб. будут назначены семьям погибших членов экипажа, они будут получать ежемесячную выплату исходя из размера зарплаты погибшего родственника. "Аэрофлот" бесплатно доставит родственников к месту трагедии, также власти собираются организовать доставку тел погибших к местам погребения.

Савельев сообщил, что завтра комиссия по расследованию катастрофы будет проводить встречу с летным составам "Камчатского авиапредприятия", чтобы выяснить причины нестандартного захода на посадку экипажем разбившегося самолета. Идет поиск бортовых самописцев и тел погибших, предполагается задействовать водолазов.

Напомним, на борту находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа, все погибли.

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Теги: авиакатастрофа на камчатке, выплаты, страховка, экипаж



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