07 Июля 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Власти Прикамья выделят дополнительно больше половины миллиарда на лечение COVID-19

Власти Прикамья выделят дополнительно 591,4 млн руб. на лечение пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Решение было принято на заседании правительства края. Губернатор Дмитрий Махонин назвал основной задачей сохранение здоровья жителей Прикамья.

"У больниц должно быть все необходимое для оказания помощи пациентам. Сейчас у них все это имеется, но суточное число заболевших ежедневно увеличивается. Поэтому нам необходимо думать и о том, что будет завтра – создать запас прочности системы здравоохранения на ближайшее время", – подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что из-за роста пациентов с COVID-19 с 16 июня по 7 июля дополнительно развернули 2 791 коек. Сейчас их 3 991.

"В связи со сложившейся ситуацией для оказания медпомощи требуется дополнительное финансирование в размере 591, 4 млн. руб. Из них 384,7 планируется направить на покупку средств индивидуальной защиты, 95,9 млн руб. – на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Еще 110,8 млн руб. нужно выделить на приобретение медицинского оборудования", – пояснила Анастасия Крутень.

Деньги будут выделены из резервного фонда.

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Теги: коронавирус, болезнь, рост, covid-19, долг, бюджет



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