Голикова: В России занято в среднем 79% ковидных коек, в четырех регионах – более 90%

В России сейчас в среднем занято 79% ковидного коечного фонда, в четырех регионах - Омской области, Санкт-Петербурге, ЯНАО и Приморье – загрузка составляет более 90%, сообщила на совещании у президента вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в стране имеется 216 тыс. ковидных коек, 146 тыс. из них оснащены кислородом.

Голикова также сообщила, что за минувшую неделю темпы вакцинации в стране выросли более чем в 1,8 раза. Первый компонент получили почти 27 млн человек, оба компонента – 18,5 млн человек. Лидерами по вакцинации являются Чечня, Москва, Подмосковье. Хуже всего ситуация в Дагестане. "Уровень заболеваемости там нас пугает. Мы предложили соответствующую помощь, беспокойство остается, хотя коллеги от помощи отказываются", - пожаловалась Голикова.

Также вице-премьер отметила, что сегодняшнее утверждение новой цели по вакцинации в размере 80% от взрослого населения – это пересчет, в котором теперь учтены люди, переболевшие или привитые более полугода назад. До сих пор эти категории не учитывались.

Голикова констатировала, что проведение матча чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге отразилось на росте заболеваемости коронавирусом: "Власти старались соблюдать ограничительные меры, под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго этому следовать. Есть рост заболеваемости в городе, но мы стараемся ситуацию контролировать".

Вице-премьер анонсировала постановление Роспотребнадзора с методикой расчета опасности проведения массовых мероприятий. Этой методикой будут пользоваться главные санитарные врачи регионов при вынесении решения о запрете таких мероприятий. Голикова отметила, что ограничения не коснутся учреждений образования и культуры.

По словам Голиковой, сейчас больше всего заболевших выявляется среди активного населения в возрасте 18-49 лет. Она настаивает на том, чтобы губернаторы продолжали режим ограничительных мер. Вице-премьер указала на то, что регионы, отказавшиеся от ограничений, показывают рост по заболеваемости. При этом она отметил, что прирост темпов заболеваемости все же чуть-чуть замедлился, хотя с прошлой недели и вырос на 17%. В 82 регионах заболеваемость растет, снижение есть только в Москве и Кировской области, в Крыму ситуация стабильна.