На Южном Урале риэлтора обвиняют в хищении у клиентов более 11 млн рублей

В Челябинской области бывшему руководителю агентства по продаже недвижимости Анастасии Мищенко предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили Накануне в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что обвиняемая в 2017 – 2019 гг. заключала с гражданами фиктивные договоры долевого участия в строительстве, договоры переуступки прав требований участника долевого строительства, предварительные договоры купли-продажи квартир. В августе 2019 года она получила 300 тыс. руб. от пенсионера и заключила с ним фиктивный договор долевого участия в строительстве, зная, что не выполнит свои обязательства.

По делу проходит 23 потерпевших, в основном это пенсионеры и многодетные семьи, которым обвиняемая обещала предоставить недорогое жилье.

В результате преступной деятельности женщина присвоила более 11 млн рублей. Следователь ходатайствует об аресте обвиняемой.