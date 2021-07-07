Ростуризм вновь призвал смягчить требования к туристам на Кубани

В Ростуризме сообщили, что отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, необходимо разрешить приезжать туристам с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.

Она сообщила, что многие туристы надеются на смягчение введенных регионом ограничений, так как сложно менять планы за месяц до отпуска. Также из-за отмены туров деньги теряет и бизнес, передает ТАСС.

Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо смягчить меры. Соответствующая просьба направлена губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Напомним, ранее власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа. Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться.

Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила. Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус. В Роспотребнадзоре же предложили иное. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что губернатору рекомендовано разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших. Позже власти пошли на эту уступку.