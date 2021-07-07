Занимавшегося сбором разведданных консула Эстонии выдворяют из России

Задержанного накануне консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте выдворяют из России.

Напомним, ФСБ сообщила, что Лятте был "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лятте объявлен persona non grata.

"7 июля в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в комментарии Захаровой.

Она также прокомментировала заявление МИД Эстонии на счет "провокационности и незаконности" действий российских силовиков: "Указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".