В Екатеринбурге может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса

В уральской столице может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. Такую возможность в будущем допустил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В беседе с Накануне.RU слова градоначальника подтвердил пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

"На сегодняшний день на вакцинацию в городе очередь. Когда появится достаточное количество вакцины в Екатеринбурге, можно будет ставить вопрос об обязательной вакцинации определенных групп сферы услуг: работников общепита, таксистов и других", - отметил Орлов.