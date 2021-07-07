07 Июля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса

В уральской столице может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. Такую возможность в будущем допустил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В беседе с Накануне.RU слова градоначальника подтвердил пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

"На сегодняшний день на вакцинацию в городе очередь. Когда появится достаточное количество вакцины в Екатеринбурге, можно будет ставить вопрос об обязательной вакцинации определенных групп сферы услуг: работников общепита, таксистов и других", - отметил Орлов.

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Теги: Алексей Орлов, вакцинация, коронавирус



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