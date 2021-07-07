07 Июля 2021
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Общество В России Санкт-Петербург
Счастливые лесные друзья (2021) | Фото: Mondo Media

Петербургский суд запретил мультсериал с черным юмором Happy Tree Friends

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение американского мультсериала "Счастливые лесные друзья" ("Happy Tree Friends") на нескольких ресурсах в сети.

"Просмотром мультсериала "Счастливые лесные друзья" установлено, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал включает несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3-х минут, мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", - говорится в заключении суда, которое приводит объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Примечательно, что мультик в жанре черного юмора все же изначально ориентирован на взрослых, хоть и копирует стиль с "милыми зверьками" из детской анимации. В 2008 году Роскомнадзор счел, что HTF "пропагандирует культ насилия и жестокости, наносит ущерб здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, посягает на общественную нравственность". По этой причине телеканал с мультиками категории "18+" 2х2 был вынужден снять контент с эфира.

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Теги: суд, запрет, Happy Tree Friends, черная комедия



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