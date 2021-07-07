07 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористической организации в Челябинске, Уфе и Пензе

ФСБ пресекла деятельность четырех законспирированных ячеек запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Пензе, Уфе и Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Задержаны четыре главаря и одиннадцать активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона. Задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, занимались вербовкой в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков у них были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Напомним, накануне стало известно о задержании жителей Челябинской области. Их подозревают в участии в деятельности террористической организации.

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Теги: ФСБ, терроризм,



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