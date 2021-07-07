07 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Захват заложников в Сбере в Тюмени (2021) | Фото: t.me/ENews112

Захватчику заложников в банке Тюмени грозит до 10 лет

В Тюмени началось расследование обстоятельств захвата заложников в банке, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Захват заложников". Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб. По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников, тогда как ранее сообщалось о трех заложниках.

Место происшествия было оцеплено, людей из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Опасных предметов в его сумке не было.

Аналогичная история произошла в 2019 г. В 9.50 17 сентября областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова в Тюмени. Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. Позже появилось фото предполагаемого налетчика. 20 сентября 30-летнего подозреваемого задержали и арестовали. Согласно приговору суда, он получил восемь лет колонии строгого режима. С учётом частичного возмещения вреда он должен будет вернуть 1 млн 60 тыс. руб.

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Теги: Сбербанк, Червишерский тракт, УМВД по Тюменской области, Федор Бондарчук



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