"Нет необходимости". Власти не собираются открывать мобильный ковид-госпиталь в Екатеринбурге

Власти Свердловской области не собираются открывать госпиталь для больных коронавирусом в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, ранее сообщалось, что власти региона, построив мобильный COVID-госпиталь еще в начале пандемии в 2020 году, уже второй год не могут запустить его. Сначала он располагался в "Екатеринбург-ЭКСПО", потом его решили перенести на Широкую речку и установить на базе Центра медицины катастроф, но пациентов он по-прежнему не принимает.

Как заявил сегодня Креков, в открытии просто "нет необходимости".

"Как я уже сказал, у нас где-то около 30% имеющегося коечного фонда свободно. И есть еще дополнительные резервы. Поэтому речи об открытии этого госпиталя нет. Тем более, что конкретно в нашей области главным образом растет количество больных на амбулаторном звене. И у нас пока терпимая ситуация, связанная с коечным фондом", - сообщил вице-губернатор.

При этом он признал, что "все будет зависеть от эпидситуации".

"Надо понимать, что база - это еще и люди. Соответственно, мы должны взять врачей из какой-то больницы, которая сегодня функционирует, и перевести их на работу в только что открытое место. Какое-то количество медиков мы взять можем, но к счастью, сегодня такой необходимости нет", - заключил Павел Креков.

Между тем, буквально на днях в оперативном штабе Свердловской области подтвердили нехватку койко-мест для больных ковидом в медучреждениях Екатеринбурга. В связи с этим зараженных госпитализировали в ближайшие города.