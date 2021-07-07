Собянин заявил, что результаты вакцинации в Москве - "астрономические"

Количество вакцинированных от коронавируса жителей Москвы за последние сутки составило 105 тысяч человек, мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это "астрономическая сумма", такие темпы вакцинации требуют ввода дополнительных мощностей. Для этого в Москве открыли новый центр вакцинации в "Лужниках". Кроме того, один из крупнейших прививочных центров в Европе заработал в Гостином Дворе два дня назад.

Всего в Москве прошли вакцинацию 3,1 миллиона человек, из них оба компонента получили свыше 1,8 миллиона человек.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации россиян от коронавируса. Теперь ставится новая цель: вместо 60% надо иммунизировать не менее 80% населения, говорится в сообщении на сайте кабмина. При этом в скобках у цели в 80% указана еще более амбициозная цель – 90%. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву.