Больницам Москвы запретили давать медотводы, - врач

Московский врач-терапевт Елена Столповская написала, что, якобы, в Москве в конце июня по больницам было негласно распространено указание, что всем врачам в государственных поликлиниках запрещено давать методводы от ковид-вакцинации, и это право оставлено лишь пяти поликлиникам (ГКБ им. Кончаловского, больницы №№ 1, 68, 115, 218).

Она отмечает, что по закону медотвод может выдать врач-терапевт вне зависимости от формы собственности медицинской организации, если в ней хранится амбулаторная карта пациента. Но власти для достижения нужных показателей переступают закон?

Столповская сообщила, что у нее накануне была пациентка с поствакцинальной реакцией аллергического типа, которая была вынуждена вакцинироваться, чтобы не быть отстраненной от работы без сохранения зарплаты. Якобы, она пошла к терапевту, тот отправил к аллергологу, тот к еще одному аллергологу, а тот отказал в методводе, заявив, что наличие аллергии нужно снова подтверждать, притом что анализ крови на IgE показал наличие аллергических реакций.

В результате женщина, как заявляет Столповская, на свой страх вакцинировалась, после вакцинации она почувствовала судороги в ногах, начала подниматься температура, затем по телу стали появляться большие красные жгучие пятна в местах укусов комаров. Она вызвала скорую, та отказала в приезде, предложив телефонную консультацию. Там дали рекомендации, которые мало помогли. Дальнейшее здоровье человека теперь, вероятно, под вопросом.

"Я считаю, что это преступление и нарочное причинение вреда здоровью, когда врачи-терапевты, в обязанности которых входит давать медицинские отводы пациентам по показаниям, отказывают в них. Мне вчера было стыдно за коллег, которые, боясь начальства, не исполняют свой врачебный долг, не охраняют здоровье пациента, не берут ответственность на себя, а исполняют преступные приказы, подвергая угрозе здоровье и жизнь пациента. Никто не может оспорить решение врача, если он считает на данный момент времени, что что-то угрожает здоровью пациента. Медицинский отвод придуман не просто так. И вводить на него запрет, а также ограничивать административными ресурсами возможность его получения - это преступление", - написала врач.