Четверо прикамских депутатов попали в рейтинг ста богатейших чиновников

Четверо депутатов заксобрания Пермского края попали в рейтинг журнала Forbes "100 богатейших госслужащих и депутатов России", передает корреспондент Накануне.RU.

Самым богатым прикамским депутатом стал бывший топ-менеджер "Газпром межрегионгаз Пермь" Николай Благов. С доходом 626,8 млн руб. он занял 21 строчку рейтинга. Депутат и владелец "Петровского мясного дома" Алексей Петров занял 62 место. Его доходы составляют 222,19 млн руб. С небольшим отрывом отстает гендиректор "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Дмитрий Осипов. Его доходы - 209,4 млн руб., и он занимает 69 место. Менее богатым из прикамских депутатов оказался гендиректор "Лукойл-Пермь" Олег Третьяков. Он занял 87 место с доходом 183,4 млн руб.

Добавим, что авторы рейтинга учитывали совокупный доход супругов. Доходы Петрова меньше, чем у жены. Парламентарий получил всего 93 млн руб., а его супруга - 128 млн руб.