07 Июля 2021
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трактор, дорожное строительство, сургутский район, село, деревня (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Власти Сургутского района проконтролировали ход работ на строящихся объектах в Тундрино и Высоком Мысу

Исполняющий обязанности главы Сургутского района Максим Нигматуллин и замглавы района Юлия Маркова в ходе рабочей поездки посетили малые поселения Тундрино и Высокий Мыс, оценив ход строительства главных для сельчан объектов инфраструктуры, передает корреспондент Накануне.RU.

сургутский район, делегация(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Особое внимание чиновников привлекла автодорога по ул. Центральная, с. Тундрино. На данный момент подрядная организация ООО "ЮВиС" уже завершила укладку плит ПДН и устройство бордюрного камня, выполнив устройство тротуара пока только на 12%.

дорожное строительство(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В ходе рабочего визита сотрудники администрации Сургутского района вели живой диалог с местными жителями. В беседе с представителями властей Сургутского района отметили, что есть жалобы – земельные участки затапливает.

сургутский район, чиновники, тундрино(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

На место происшествия 2 июля уже выезжали представители МКУ "УКС СР", Депстрой, ДЖКХ, ТиС и администрации села. В результате комиссией установлено, что на сегодняшний день система сбора ливневых стоков и талых вод на дорогах Тундрино отсутствует. Из-за этого ливневые и грунтовые воды накапливаются и застаиваются в пониженных местах, а также подтапливают близлежащие земельные участки. Чтобы решить вопрос требуется разработать проект и выполнить работы по устройству водоотводного лотка с отводом в ближайший водоем.

По словам Юлии Марковой, капремонт ведется в соответствии с проектом и никаких нареканий по качеству или технологии проведения работ нет. Причиной же проблемы являются самовольно построенные водоводы, которые никем не были учтены, а соответственно, их эксплуатация никем не контролировалась.

ремонт, техника, дорожное строительство(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Для того, чтобы этот вопрос снять, мы вместе с главой администрации проработаем вопрос об инвентаризации этих труб. Подрядчик готов оказать содействие и восстановить те трубы, которые были, а в дальнейшем администрация будет их эксплуатировать для удобства граждан", - отметила Маркова.

дорожное строительство, деревня, село(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Максим Нигматуллин также отметил, что проблема будет решаться совместными усилиями. Он сказал: "Вина не в том, что мы отремонтировали дороги, это в принципе инфраструктурная ситуация, которая была. Я дал поручение: вместе глава поселения, наш УКС, подрядчик пройдут посмотрят, что случилось с водоотводными трубами: либо прочистить, либо дополнить, ввести какие-то технические решения, либо канавы сделать, чтобы эту проблему смягчить. Все-таки проект – это ремонт дороги, а не обустройство ливневой канализации. Но в принципе, замечания от населения здесь справедливы и с водой надо что-то делать. Посмотрим, что в рамках проекта мы сможем решить".

нигматуллин, сургутский район(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Он также прокомментировал обустройство молодежной резиденции в п. Высокий Мыс на ул. Советская, 37, которое запланировано уже на этот год. Расположится резиденция площадью в 108 кв.м. в здании МБОУ "Высокомысовская СОШ" и будет включать в себя медиа-зону, кибер-пространство, творческий кластер, коворкинг- зону. В рамках проекта также будет приобретен комплект для направления "АГРОБИОтехнологии" (установки гидропоники). Финансирование будет осуществляться из бюджета Сургутского района, на все это выделено 6 млн руб.

строительство, школа, молодежная резиденция(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"У нас большие планы по молодежным резиденциям по малым поселениям, поскольку мы это рассматриваем как профориентирование молодежи, ведь они оторваны от той инфраструктуры, которая есть в больших городах. Таким образом мы пытаемся ее заменить. Медиа-студии, кибер-классы, работа с биологическими вещами – все это для того, чтобы молодежь в малых поселениях имела возможность планомерно идти к своему будущему и выбирать правильные для себя профессии", - отметил и.о. главы района.

Стоит напомнить, что власти Сургутского района считают это направление развитие инфраструктуры весьма важным. Глава Сургутского района Андрей Трбуецкой неоднократно подчеркивал необходимость создания условия для развития и реализации молодежи поселений. "Необходимо, чтобы у наших подростков была возможность и место, где они смогут заниматься робототехникой, играть на музыкальных инструментах, собираться с друзьями, чтобы поиграть в настольные и компьютерные игры, одним словом, с пользой проводить время", – считает Андрей Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Также в ходе рабочей поездки представители администрации Сургутского района побывали на площадке котельной №1 в поселке Высокий Мыс. Техническое перевооружение котельной запланировано уже в этом году. Так, к ближайшему отопительному сезону ее работу собираются перевести с жидкого топлива (нефть) на сжиженный углеводородный газ, что намного эффективнее и экологичнее.

паспорт, реконструкция, сургутский район, котельная(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Действительно, проект по трем котельным, который у нас идет в рамках частичного финансирования – это корпорация реформирования ЖКХ, это федеральные средства. Мы первый округ с таким опытом именно по реконструкции котельной. Нефть – это вообще не топливо для котельной. По данному объекту могу сказать, что сметная стоимость составляет порядка 60 млн руб. и к 15 августа уже планируют ввести в эксплуатацию, а к отопительному сезону провести все пусковые работы, чтобы уже новый отопительный сезон осуществлять на газе. С остальными поселениями планируется провести те же работы к отопительному сезону", - заявил Нигматуллин.

котельная, вода, жкх(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Напомним, что работы проводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сургутского района до 2030 г. Контракт на реконструкцию был заключен еще в 2020 г. с ООО "Вимана" на 59 млн 915 тыс. 410 руб. Почти 36 млн предоставил Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральные средства), МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР – около 12,3 млн руб., а свыше 11,6 млн было взято из местного бюджета.

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Теги: Сургутский район, котельная, автодорога, молодежная резиденция



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