Власти Сургутского района проконтролировали ход работ на строящихся объектах в Тундрино и Высоком Мысу

Исполняющий обязанности главы Сургутского района Максим Нигматуллин и замглавы района Юлия Маркова в ходе рабочей поездки посетили малые поселения Тундрино и Высокий Мыс, оценив ход строительства главных для сельчан объектов инфраструктуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Особое внимание чиновников привлекла автодорога по ул. Центральная, с. Тундрино. На данный момент подрядная организация ООО "ЮВиС" уже завершила укладку плит ПДН и устройство бордюрного камня, выполнив устройство тротуара пока только на 12%.

В ходе рабочего визита сотрудники администрации Сургутского района вели живой диалог с местными жителями. В беседе с представителями властей Сургутского района отметили, что есть жалобы – земельные участки затапливает.

На место происшествия 2 июля уже выезжали представители МКУ "УКС СР", Депстрой, ДЖКХ, ТиС и администрации села. В результате комиссией установлено, что на сегодняшний день система сбора ливневых стоков и талых вод на дорогах Тундрино отсутствует. Из-за этого ливневые и грунтовые воды накапливаются и застаиваются в пониженных местах, а также подтапливают близлежащие земельные участки. Чтобы решить вопрос требуется разработать проект и выполнить работы по устройству водоотводного лотка с отводом в ближайший водоем.

По словам Юлии Марковой, капремонт ведется в соответствии с проектом и никаких нареканий по качеству или технологии проведения работ нет. Причиной же проблемы являются самовольно построенные водоводы, которые никем не были учтены, а соответственно, их эксплуатация никем не контролировалась.

"Для того, чтобы этот вопрос снять, мы вместе с главой администрации проработаем вопрос об инвентаризации этих труб. Подрядчик готов оказать содействие и восстановить те трубы, которые были, а в дальнейшем администрация будет их эксплуатировать для удобства граждан", - отметила Маркова.

Максим Нигматуллин также отметил, что проблема будет решаться совместными усилиями. Он сказал: "Вина не в том, что мы отремонтировали дороги, это в принципе инфраструктурная ситуация, которая была. Я дал поручение: вместе глава поселения, наш УКС, подрядчик пройдут посмотрят, что случилось с водоотводными трубами: либо прочистить, либо дополнить, ввести какие-то технические решения, либо канавы сделать, чтобы эту проблему смягчить. Все-таки проект – это ремонт дороги, а не обустройство ливневой канализации. Но в принципе, замечания от населения здесь справедливы и с водой надо что-то делать. Посмотрим, что в рамках проекта мы сможем решить".

Он также прокомментировал обустройство молодежной резиденции в п. Высокий Мыс на ул. Советская, 37, которое запланировано уже на этот год. Расположится резиденция площадью в 108 кв.м. в здании МБОУ "Высокомысовская СОШ" и будет включать в себя медиа-зону, кибер-пространство, творческий кластер, коворкинг- зону. В рамках проекта также будет приобретен комплект для направления "АГРОБИОтехнологии" (установки гидропоники). Финансирование будет осуществляться из бюджета Сургутского района, на все это выделено 6 млн руб.

"У нас большие планы по молодежным резиденциям по малым поселениям, поскольку мы это рассматриваем как профориентирование молодежи, ведь они оторваны от той инфраструктуры, которая есть в больших городах. Таким образом мы пытаемся ее заменить. Медиа-студии, кибер-классы, работа с биологическими вещами – все это для того, чтобы молодежь в малых поселениях имела возможность планомерно идти к своему будущему и выбирать правильные для себя профессии", - отметил и.о. главы района.

Стоит напомнить, что власти Сургутского района считают это направление развитие инфраструктуры весьма важным. Глава Сургутского района Андрей Трбуецкой неоднократно подчеркивал необходимость создания условия для развития и реализации молодежи поселений. "Необходимо, чтобы у наших подростков была возможность и место, где они смогут заниматься робототехникой, играть на музыкальных инструментах, собираться с друзьями, чтобы поиграть в настольные и компьютерные игры, одним словом, с пользой проводить время", – считает Андрей Трубецкой.

Также в ходе рабочей поездки представители администрации Сургутского района побывали на площадке котельной №1 в поселке Высокий Мыс. Техническое перевооружение котельной запланировано уже в этом году. Так, к ближайшему отопительному сезону ее работу собираются перевести с жидкого топлива (нефть) на сжиженный углеводородный газ, что намного эффективнее и экологичнее.

"Действительно, проект по трем котельным, который у нас идет в рамках частичного финансирования – это корпорация реформирования ЖКХ, это федеральные средства. Мы первый округ с таким опытом именно по реконструкции котельной. Нефть – это вообще не топливо для котельной. По данному объекту могу сказать, что сметная стоимость составляет порядка 60 млн руб. и к 15 августа уже планируют ввести в эксплуатацию, а к отопительному сезону провести все пусковые работы, чтобы уже новый отопительный сезон осуществлять на газе. С остальными поселениями планируется провести те же работы к отопительному сезону", - заявил Нигматуллин.

Напомним, что работы проводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сургутского района до 2030 г. Контракт на реконструкцию был заключен еще в 2020 г. с ООО "Вимана" на 59 млн 915 тыс. 410 руб. Почти 36 млн предоставил Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральные средства), МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР – около 12,3 млн руб., а свыше 11,6 млн было взято из местного бюджета.