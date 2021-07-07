07 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Первая партия "Спутника Лайт" поступит в Свердловскую область уже в июле

В Свердловской области уже в этом месяце появится вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, недавно Минздрав РФ объявил, что первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот. Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, до конца июня планировалось выпустить около 2,5 млн доз препарата.

Теперь ее поставки ожидаются и на Средний Урал.

"Точное число пока сказать не могу. Из ближайших поступлений, кроме "Спутника", мы получим около 5 тысяч доз "КовиВака". Пока в обороте преобладает "Спутник", а до конца месяца ожидаем поставки "Спутника Лайт". Это однокомпонентная вакцина, для ревакцинации она очень удобна", - сообщил Павел Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Свердловской области пока не планируют введение системы QR-кодов для посещения различных учреждений.

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Теги: Спутник Лайт, вакцина, Креков



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