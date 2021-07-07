07 Июля 2021
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Общество В России Москва
Евгений Куйвашев, Александр Калягин (2015) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Калягин высказался о "бузовых" на сценах великих театров: "Учредитель, который пропускает такие спектакли, известен"

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин написал гневный ответ телеведущему Дмитрию Киселеву (письмо опубликовал МК). Тот упрекнул отраслевой профессиональный союз в отсутствии надзора за происходящим на ведущих сценах страны. Речь, например, об Ольге Бузовой во МХАТовской постановке и трансгендере Наталье Максимовой, которая, опять же, без профильного образования получила роль Раневской в "Вишневом саду" в театре на Малой Бронной.

Калягин указывает своему оппоненту: "Союз — общественная организация, которая может дать только совет учредителю, когда назначается тот или иной художественный руководитель. И только совет. Других прав у нас, к сожалению, нет". Актер и режиссер предлагает Киселеву спрашивать с заказчика-учредителя, которым и в случае с МХАТом, и с театром на Малой Бронной является государство (федерация в первом случае и мэрия Москвы во втором).

Калягин говорит о таком современном явлении как "модный театр", нравы в котором формирует не только образование и искусство, но и, например, телевидение.

"И теперь самое главное. Как с этим бороться? Учредитель, который пропускает такие спектакли, известен", - пишет Калягин.

Напомним, ранее с призывом остановить происходящее во МХАТе внедрение "модного театра" к Владимиру Путину обратилась экс-худрук театра Татьяна Доронина. В Кремле, впрочем, заявили, что не могут вмешиваться во внутритеатральные дела.

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Теги: александр калягин, ольга бузова, наталья максимова, мхат, театр на малой бронной



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