В Минтрансе подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа Ан-26

Никто не выжил при падении самолета Ан-26 на Камчатке, подтвердил Минтранс России.

"Выживших нет", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова министра Виталия Савельева, который возглавляет правительственную комиссию для выяснения обстоятельств ЧП.

Савельев сегодня осмотрел место крушения самолета в населенном пункте Палана, передает ТАСС.

Утром 7 июля наземная группировка спасателей прибыла на место крушения самолета, идут поисковые работы. Сообщалось, что обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание. К месту ЧП вылетели водолазы.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. На Камчатке объявлен трехдневный траур.