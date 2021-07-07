На Среднем Урале не будет входа в кафе по QR-кодам. Но их могут ввести в любой момент

Власти Свердловской области пока не планируют введение системы QR-кодов для посещения различных учреждений. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Напомним, такая система уже действует в Москве: в кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим COVID-19 (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

На Среднем Урале пока такой системы нет. Но в ближайшем будущем, по словам Крекова, она может появиться.

"Скажу так: на уровне "сегодня-завтра" ничего не предвещает. Мы пока не планируем такого решения в ближайшие дни, связанного с неким лимитированием посещения, допустим, мест питания или других мест, связанных с наличием QR-кода. Но ситуация меняется, и мы будем ориентироваться по ней. И если мы будем фиксировать дальнейший рост заболеваемости, то принятие таких мер возможно", - сообщил Креков.

Он призвал ориентироваться на мировой опыт: по словам вице-губернатора, целый ряд стран Европы "уже совершенно нормально перешли в режим, связанный с использованием QR-кодов при посещении практически всех массовых учреждений".

"И я не удивлюсь - это мое личное мнение - что через несколько месяцев эта история станет для нас достаточно обыденной. Поэтому вопрос вакцинации - это вопрос некой перспективы", - добавил Павел Креков.

Стоит отметить, что число заболевших коронавирусом в Свердловской области растет с каждым днем и сегодня перевалило за отметку в 96 тысяч человек.