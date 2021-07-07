В Пермском крае ЛДПР пыталась через суд оспорить снятие с партийного учета депутатов

Региональное отделение ЛДПР пытается через суд оспорить решение о снятии с партийного учета депутата пермской гордумы Ильи Лисняка, депутата Добрянки Марка Коробова и гендиректора медиаагентства "Кулич" Ирины Форсюк.

Соответствующий иск был подан в Пермский краевой суд, который оставил в силе решение Свердловского районного суда Перми.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к прикамскому ЛДПР, исполнение решения суда первой инстанции было приостановлено до 14 июля. Реготделение планирует подать кассационную жалобу на решение краевого суда.

Как сообщало Накануне.RU, Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. При этом Илья Лисняк остается действующим депутатом Пермской думы, избранным по спискам ЛДПР.