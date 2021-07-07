Общаться с людьми не реже раза в год: Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"

На сайте Кремля опубликован список поручений президента России по итогам "Прямой линии" с россиянами. Всего в перечне 15 пунктов, они касаются самого широкого круга тем – от помощи в кредитовании малому и среднему бизнесу до рекомендации губернаторам не реже раза в год проводить аналогичное общение с гражданами.

Так, федеральному правительству поручено лучше мониторить ситуацию с выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет, в частности предписано организовать работу "Горячей линии".

Еще одно поручение – оно более масштабное – касается газификации, представить отчет кабмин должен будет до 1 декабря: "Обеспечить при подготовке формы комплексного договора на оказание услуг по газификации возможность включения в него организацией исполнителем (газораспределительной организацией) выполнения мероприятий по подключению внутри границ земельного участка заявителя, установки (монтажа) газоиспользующего оборудования, а также формирование механизма регулирования стоимости указанных видов услуг".

Также правительство должно подготовить предложения по увеличению зарплат региональных пожарных и спасательных подразделений (на низкую оплату труда Путину пожаловались дальневосточные спасатели).

Вместе с Госдумой правительство должно будет до конца года установить ответственность за нарушение оснащения источников выбросов автоматическими датчиками контроля.

Еще один пункт касается Банка России: поручено довести до широкого круга граждан новые нормы закона "Об исполнительном производстве", согласно которым у граждан не могут забрать за долги доход в размере прожиточного минимума.

После обращения предпринимателя из Сургута президент поручил "принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства".

Отдельные мероприятия запланированы по ряду населенных пунктов, жители которых жаловались на локальные проблемы: в Омске займутся экологией и свалками, в Новокузнецке – ремонтом детского сада – школы, в Псковской области проверят качество воды.

Генпрокуратура займется ситуацией вокруг расселения аварийного жилья в тюменской Демьянке, она же проверит законность начисления огромных сумм хза услуги ЖКХ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс должен разобраться с дорогами в регионе, глава Астраханской области – с нерадивыми соцработниками, Александру Буркову рекомендовано "принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда" в Омской области.

Отдельным пунктом Путин рекомендует правительствам регионов во главе с губернаторами "регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов".