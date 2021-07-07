Президент Гаити убит при нападении на резиденцию

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию.

Как заявил глава правительства страны Клод Жозеф, атака произошла ночью 7 июля. По его словам, некоторые из нападавших говорили по-испански (большинство населения Гаити говорит на французском).

Президент получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки, пишет "Лента.ру".

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с безопасностью в стране находится под контролем.

Моиз возглавил Гаити в феврале 2017 года. В 2019 году в столице республики Порт-о-Пренс прошли многотысячные митинги местных жителей против политики президента. Гаитяне обвинили его в растрате средств, а также выступили против его союза с США. В ситуацию они попросили вмешаться Россию и Китай.