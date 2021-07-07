За две недели до Олимпиады в Токио вводят режим ЧС из-за коронавируса

В Токио власти уже сегодня могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за темпов распространения коронавируса. Ситуация осложняется тем, что до начала летних Олимпийских игр в столице Японии остается чуть более двух недель, передает агентство Kyodo.

Вероятно, режим ЧС повлияет на допуск зрителей на соревнования. Ранее было объявлено, что болельщики из числа местных жителей (иностранцев на Олимпиаду не пустят) смогут заполнять до 50% мест на аренах. Если все-таки ограничения не будут введены, то на открытии Олимпийских игр на Национальном стадионе смогут присутствовать 20 тыс. человек (при вместимости 68 тыс. человек).

В среду в Токио было зафиксировано 920 новых случаев коронавируса – это максимум с середины мая.