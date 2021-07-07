Су-30 сопроводили американский самолет-разведчик над Черным морем

Российские истребители Су-30 были подняты в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon.

По данным ведомства, самолет-разведчик США был замечен вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря. Су-30СМ не допустили нарушения им госграницы РФ.

Напомним, в Черном море проходят крупные учения НАТО Sea Breeze.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинило российские истребители и бомбардировщики в небезопасных действиях вблизи фрегата Evertsen, находившегося 24 июня в Черном море недалеко от Крыма.

Минобороны России пояснило, что нидерландский корабль изменил курс и направлялся в сторону Керченского пролива. Самолеты ВКС РФ Су-30 и Су-24 были подняты в воздух, чтобы не допустить нарушения границ страны.