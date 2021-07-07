Все футболисты "Урала" привились от ковида перед началом сезона

Сегодня, 7 июля, медицинский департамент ФК "Урал" организовал первый этап вакцинации всего клуба от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "оранжево-черных", вакцинацию "Спутником V" прошли члены тренерского штаба, персонал и игроки главной команды.

Также прививки от ковида поставили футболисты "Урала-2", молодежного состава и офисные сотрудники клуба.

Второй этап вакцинации запланирован через три недели. Стоит отметить, что новый сезон "Урал" начнет уже 25 июля - в первом туре РПЛ подопечные Юрия Матвеева сыграют на "Екатеринбург-Арене" с "Краснодаром".

Напомним, в декабре прошлого года коронавирусом переболел президент "Урала" Григорий Иванов.