07 Июля 2021
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допинг, допинг-проба, пробирка, тест, колба, сосуд (2017) | Фото: Sportbox.ru

Двое российских гребцов сдали положительные допинг-пробы на мельдоний

Положительные допинг-пробы на мельдоний сдали двое российских гребцов – Никита Моргачев и Павел Сорин, информацию подтвердил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительную пробу у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство", - цитирует Свирина РИА Новости.

Антидопинговое агентство собирается вскрыть также пробы "Б", но, вероятно, спортсмены все же будут дисквалифицированы.

Накануне Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной России на Игры в Токио. В Играх примут участие 335 российских спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), Моргачева и Сорина в этом списке нет, напоминает РБК.

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Теги: допинг-проба, мельдоний, русада, гребцы, олимпиада



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