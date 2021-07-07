Двое российских гребцов сдали положительные допинг-пробы на мельдоний

Положительные допинг-пробы на мельдоний сдали двое российских гребцов – Никита Моргачев и Павел Сорин, информацию подтвердил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительную пробу у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство", - цитирует Свирина РИА Новости.

Антидопинговое агентство собирается вскрыть также пробы "Б", но, вероятно, спортсмены все же будут дисквалифицированы.

Накануне Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной России на Игры в Токио. В Играх примут участие 335 российских спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), Моргачева и Сорина в этом списке нет, напоминает РБК.