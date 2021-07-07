07 Июля 2021
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Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле появится мусоросортировочный комплекс, куда будут свозить отходы из окрестных городов

В Нижнем Тагиле появится мусоросортировочный комплекс. Согласно проекту на заводе будет перерабатываться 185 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Соответствующее соглашение подписано на "Иннопроме" рассказали Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховеров и представитель "Облкоммунэнерго" Николай Казаков.

В рамках проекта в городе появятся мусоросортировочный полигон и завод.

В июле завершится государственная экологическая экспертиза комплекса и полигона. Власти пообещали, что возводимое строение будет соответствовать всем экологическим параметрам и нормам.

Комплекс построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года. Ожидается, что мусор  на полигон для переработки будут свозить из Качканара, Красноуральска, Невьянска, Кушвы, Верхней Салды, Черноисточинска и Покровского.

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Теги: Нижний Тагил, комплекс, Иннопром, мусор



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