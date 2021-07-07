Иностранцам запретили претендовать на пост губернатора Югры
На заседании думы Югры депутаты изменили устав округа. Теперь россиянин, имеющий гражданство ещё какой-либо страны или вид на жительство в ней, не сможет претендовать на пост губернатора округа или депутата регионального парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Депутат Михаил Сердюк спросил, были ли подобные случаи в жизни. Спикер Борис Хохряков отметил, что такого не было, а привести документ в соответствие с федеральной нормой – обязанность депутатов.
Изменения единогласно приняты в двух чтениях.