Иностранцам запретили претендовать на пост губернатора Югры

На заседании думы Югры депутаты изменили устав округа. Теперь россиянин, имеющий гражданство ещё какой-либо страны или вид на жительство в ней, не сможет претендовать на пост губернатора округа или депутата регионального парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат Михаил Сердюк спросил, были ли подобные случаи в жизни. Спикер Борис Хохряков отметил, что такого не было, а привести документ в соответствие с федеральной нормой – обязанность депутатов.

Изменения единогласно приняты в двух чтениях.