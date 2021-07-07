07 Июля 2021
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Общество В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Новая цель: Мишустин поручил двести уровень вакцинации россиян до 80-90%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации россиян от коронавируса.

Теперь ставится новая цель: вместо 60% надо иммунизировать не менее 80% населения, говорится в сообщении на сайте кабмина. При этом в скобках у цели в 80% указана еще более амбициозная цель – 90%. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву.

Недавно в Кремле признали, что вакцинировать 60% взрослого населения страны к осени не получится, иммунизация идет крайне низкими темпами, поэтому контрольный срок придется переносить на более поздний срок.

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Теги: михаил мишустин, вакцинация от коронавируса, цель



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