Яндекс запускает собственный сервис проката электросамокатов

Яндекс запускает свой сервис аренды электросамокатов. Пока что он будет работать только в Москве, забронировать и арендовать самокат можно будет через приложение "Яндекс.Go".

По данным The Bell, пока москвичи и гости столицы смогут воспользоваться сервисом только в центре города: в Хамовниках, на Якиманке и Арбате. До конца месяца аренда станет доступна внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых районах за его пределами.

Бронь самоката у Яндекса будет стоить 50 руб., тариф – от 6 руб. за минуту. Сервис будет доступен только для совершеннолетних.

Компания ограничила скорость самокатов 20 км/ч, в многолюдных районах она будет снижаться до 10-15 км/ч.

Напомним, власти многих российских городов, в том числе Москвы, ввели ограничения на максимальную скорость передвижения на электросамоката. В большинстве случаев это 25 км/ч для общих случаев и 15 км/ч для "медленных зон".