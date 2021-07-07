07 Июля 2021
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Общество Москва
Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

Яндекс запускает собственный сервис проката электросамокатов

Яндекс запускает свой сервис аренды электросамокатов. Пока что он будет работать только в Москве, забронировать и арендовать самокат можно будет через приложение "Яндекс.Go".

По данным The Bell, пока москвичи и гости столицы смогут воспользоваться сервисом только в центре города: в Хамовниках, на Якиманке и Арбате. До конца месяца аренда станет доступна внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых районах за его пределами.

Бронь самоката у Яндекса будет стоить 50 руб., тариф – от 6 руб. за минуту. Сервис будет доступен только для совершеннолетних.

Компания ограничила скорость самокатов 20 км/ч, в многолюдных районах она будет снижаться до 10-15 км/ч.

Напомним, власти многих российских городов, в том числе Москвы, ввели ограничения на максимальную скорость передвижения на электросамоката. В большинстве случаев это 25 км/ч для общих случаев и 15 км/ч для "медленных зон".

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Теги: прокат, электросамокаты, кикшеринг, яндекс, сервис



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