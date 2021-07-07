07 Июля 2021
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Политика
(2021) | Фото: Россети Урал

"Россети Урал" и Сбербанк поделились современными наработками в рамках Иннопрома

Генеральный директор "Россети Урал" Владимир Болотин и председатель Уральского банка ПАО "Сбербанк" Дмитрий Суховерхов обсудили перспективные цифровые технологии для развития бизнеса

Рабочая встреча топ-менеджмента "Россети Урал" и Уральского банка Сбербанка состоялась на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2021". Стороны ознакомились с технологиями, представленными как на стенде Сбербанка, так и на стенде "Россети Урал".

В частности, энергетикам были представлены новые технологии и цифровые разработки Сбербанка для крупного бизнеса. Так, например, топ-менеджмент ознакомился с уникальной платформой СберАналитика, которая собирает и анализирует актуальную информацию о состоянии отраслей и рынка в российских городах. Благодаря ей, Сбербанк может предоставлять информационно-аналитические услуги. Они основаны на больших данных из источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных.

В свою очередь председатель Уральского банка ПАО "Сбербанк" Дмитрий Суховерхов посетил стенд "Россети Урал" и ознакомился с программой развития электросетевого комплекса и рядом ее инновационных направлений. Среди презентуемых инновационных направлений развития, компания и ведущий разработчик VR/AR приложений в России, продемонстрировали тренажеры виртуальной реальности по обучению работам на воздушных линиях электросетей и подстанции. Также энергетики рассказали о планах по подготовке электросетевой инфраструктуры Екатеринбурга и Свердловской области к Всемирным студенческим играм 2023 года, а также крупнейшим ИТ-проектам по автоматизации бизнес-процессов в электросетевом комплексе Урала и Прикамья.

(2021)|Фото: Россети Урал

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение по стратегическому партнерству. Оно предусматривает взаимодействие по финансовому обслуживанию интересов компании и дочерних обществ, включая инвестиционную сферу, а также консультационную и информационную поддержку. В частности, партнерство предполагает обмен опытом и сотрудничество при инвестировании в инновационные сферы экономики, наукоемкие производства, высокоперспективные активы. Для обеспечения производственных процессов "Россетей" банк готов предоставить цифровые технологии, включая биометрические (VisionLabs) и облачные (SberCloud) решения, а также операционные решения экосистемы Сбера, нацеленные на повышение эффективности бизнес-функционала компании.

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Теги: Россети Урал, сбербанк, иннопром



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