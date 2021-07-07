07 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинскую область поступит еще 22 тысячи доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область в ближайшие дни поступит 22 тысячи доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В настоящий момент в регион доставлено 532 тыс. 530 комплектов вакцины. Из них первым компонентом привито 485 тыс. 335 человек, вторым компонентом – 333 тыс. 149 человек.

Всего в Челябинскую область поступило три разновидности препарата: "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация,



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