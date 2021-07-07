07 Июля 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

В Израиле вакцинированный школьник заразил 83 однокашника: эффективность вакцин резко упала

В Израиле школьник, вакцинированный ранее от коронавируса, заразил коронавирусом на вечеринке минимум 83 однокашника. Об этом пишет "Красная весна" со ссылкой на Times of Israel.
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Органы здравоохранения Израиля обеспокоились вспышкой коронавируса среди школьников в Тель-Авиве. Выяснилось, что все они заразились от него, а он - от другого вакцинированного человека.

Напомним, в Израиле начался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, хотя там вакцинировано более 60% населения, в том числе более 85% взрослого населения. За последние три недели рост составил около 2000%. Половина новых случаев - у полностью вакцинированных. При этом власти хотят снова начать поражать в правах именно непривитых.

На днях Минздрав страны заявил о многократном снижении эффективности вакцин - с 94% до 64%. То есть доля тех, кого они не защищают, увеличилась в 6 раз - с 6% до 36%. Но от тяжелых случаев они будто бы защищают так же, как и раньше, хотя данные Минздрава показывают совершенно иное: предотвращение тяжелого протекания болезни снизилось с 98% до 93%. То есть доля тяжелых случаев у вакцинированных увеличилась в 3,5 раза - с 2% до 7%.

"Полученные данные настораживают. Видимо, вакцинация теряет эффективность в борьбе с заражением", - сказал высокопоставленный источник в Минздраве.

После этого на ведомство обрушились некоторые эксперты, которые обвинили его в том, что тот посмел высказаться против вакцин. Теперь в Израиле думают вводить всем уже третью дозу вакцины.

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Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус



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