В Израиле вакцинированный школьник заразил 83 однокашника: эффективность вакцин резко упала

В Израиле школьник, вакцинированный ранее от коронавируса, заразил коронавирусом на вечеринке минимум 83 однокашника. Об этом пишет "Красная весна" со ссылкой на Times of Israel.

Органы здравоохранения Израиля обеспокоились вспышкой коронавируса среди школьников в Тель-Авиве. Выяснилось, что все они заразились от него, а он - от другого вакцинированного человека.

Напомним, в Израиле начался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, хотя там вакцинировано более 60% населения, в том числе более 85% взрослого населения. За последние три недели рост составил около 2000%. Половина новых случаев - у полностью вакцинированных. При этом власти хотят снова начать поражать в правах именно непривитых.

На днях Минздрав страны заявил о многократном снижении эффективности вакцин - с 94% до 64%. То есть доля тех, кого они не защищают, увеличилась в 6 раз - с 6% до 36%. Но от тяжелых случаев они будто бы защищают так же, как и раньше, хотя данные Минздрава показывают совершенно иное: предотвращение тяжелого протекания болезни снизилось с 98% до 93%. То есть доля тяжелых случаев у вакцинированных увеличилась в 3,5 раза - с 2% до 7%.

"Полученные данные настораживают. Видимо, вакцинация теряет эффективность в борьбе с заражением", - сказал высокопоставленный источник в Минздраве.

После этого на ведомство обрушились некоторые эксперты, которые обвинили его в том, что тот посмел высказаться против вакцин. Теперь в Израиле думают вводить всем уже третью дозу вакцины.