В Кремле ответили на вопрос о ситуации с расследованием дела Сафронова

Кремль не вправе комментировать ход расследования дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, равно как и вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что дело резонансное. "Мы никогда не вмешиваемся ни в какие следственные действия. Конечно, сложность их обусловлена закрытым характером, тяжестью предъявляемых обвинений. Ну, дальше все будет зависеть от следствия, от хода следствия", - цитирует Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, не беспокоит ли Кремль тот факт, что ФСБ за год с задержания Сафронов, не предоставила никаких доказательств, подтверждающих факт госизмены.

Ранее бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" рассказал о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие. Он заявил, что за полгода никто из следственной группы не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. 30 июня Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса".

В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации. Однако в декабре президент Владимир Путин заявил, что эпизод связан именно с работой на посту советника Дмитрия Рогозина.