07 Июля 2021
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Наука и техника Свердловская область
солнечная электростанция (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Т Плюс&quot;

Первые солнечные электростанции на Среднем Урале введут в эксплуатацию уже в 2022 году

Ввод в эксплуатацию первых трех солнечных электростанции на Среднем Урале перенесен на более ранние сроки. Об этом в ходе проведения Международной выставки "Иннопром-2021" сообщил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. По его словам, вместо конца 2025 г., объекты, строящиеся в Артинском районе, будут готовы уже в следующем году, а их суммарная мощность составит около 50 МВт.

"Сейчас у нас ведутся работы по строительству трех солнечных электростанций, достаточно серьезные мощности. Я думаю, в этом году они будут построены и введены в эксплуатацию на следующий год. В дальнейшем предполагаю, что исходя из развития "зеленых" технологий, это будет одним из перспективных направлений в Свердловской области", - цитирует ТАСС заявление Чикризова.

Напомним, что строительством солнечных электростанций в Свердловской области займется ООО "Хевел региональная генерация" (входит в ГК "Хевел", конечными бенефициарами которой являются Михаил Сиволдаев из "РЕАМ менеджмент" - бывший зампред правления "Реновы", и Виктор Вексельберг - нынешний председатель совета директоров "Реновы").

Ранее на "Иннопроме" глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и директор ЕМУП "Водоканал" Евгений Лузин также подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В его рамках предприятие обязуется снизить негативное влияние, оказываемое на экологию региона.

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Теги: солнечная электростанция, Чикризов, Иннопром



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