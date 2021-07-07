На станции в Свердловской области загорелся грузовой поезд
В Свердловской области проводится проверка после ЧП на железной дороге.
Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня рано утром на втором пути станции Хрустальная Свердловской железной дороги. Произошло возгорание второй секции локомотива грузового поезда, который следовал по маршруту "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский".
В 11-м часу утра пожар был потушен. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Свои проверки начали транспортная прокуратура и Следственный комитет. Будет проверяться исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности.