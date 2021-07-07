07 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
пожарные, МЧС (2016) | Фото:Накануне.RU

На станции в Свердловской области загорелся грузовой поезд

В Свердловской области проводится проверка после ЧП на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня рано утром на втором пути станции Хрустальная Свердловской железной дороги. Произошло возгорание второй секции локомотива грузового поезда, который следовал по маршруту "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский".

В 11-м часу утра пожар был потушен. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Свои проверки начали транспортная прокуратура и Следственный комитет. Будет проверяться исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности.

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Теги: станция, поезд, пожар, прокуратура



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