На станции в Свердловской области загорелся грузовой поезд

В Свердловской области проводится проверка после ЧП на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня рано утром на втором пути станции Хрустальная Свердловской железной дороги. Произошло возгорание второй секции локомотива грузового поезда, который следовал по маршруту "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский".

В 11-м часу утра пожар был потушен. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Свои проверки начали транспортная прокуратура и Следственный комитет. Будет проверяться исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности.