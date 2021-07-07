07 Июля 2021
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Сергей Зверев Байкал (2019) | Фото:instagram.com/zverevsuperstar

Стилист, певец и защитник Байкала Сергей Зверев идет в Госдуму от партии "Зеленых"

Телеведущий, стилист и певец Сергей Зверев, в последние годы активно занимавшийся экологической повесткой, будет баллотироваться в депутаты Госдуму от партии "Зеленых".

На пресс-конференции, посвященной этому решению, Зверев заявил, что пойти на этот шаг его попросили поклонники и соратники по экологической деятельности.

Напомним, Зверев выступил против строительства на Байкале завода по розливу воды, выступал против вырубки лесов для строительства железнодорожной инфраструктуры. Однажды Зверев даже вышел на одиночный пикет к стенам Кремля с требованием спасти Байкал – за это его оштрафовали и таскали по судам. Бурятия – не чужой для звезды регион, он родился здесь и некоторое время жил недалеко от Иркутска, пока его семья не переехала в Казахстан.

Сергей Зверев(2019)|Фото:instagram.com/zverevsuperstar

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Теги: сергей зверев, выборы в госдуму, экология, байкал, бурятия, зеленые



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