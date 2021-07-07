Стилист, певец и защитник Байкала Сергей Зверев идет в Госдуму от партии "Зеленых"

Телеведущий, стилист и певец Сергей Зверев, в последние годы активно занимавшийся экологической повесткой, будет баллотироваться в депутаты Госдуму от партии "Зеленых".

На пресс-конференции, посвященной этому решению, Зверев заявил, что пойти на этот шаг его попросили поклонники и соратники по экологической деятельности.

Напомним, Зверев выступил против строительства на Байкале завода по розливу воды, выступал против вырубки лесов для строительства железнодорожной инфраструктуры. Однажды Зверев даже вышел на одиночный пикет к стенам Кремля с требованием спасти Байкал – за это его оштрафовали и таскали по судам. Бурятия – не чужой для звезды регион, он родился здесь и некоторое время жил недалеко от Иркутска, пока его семья не переехала в Казахстан.