Профессор ВШЭ заявил о вероятном замалчивании смертей от вакцин

Научный сотрудник Математического института им. Стеклова РАН и ВШЭ профессор Алексей Бондал заявил о вероятном замалчивании причин смерти известного экономиста профессора Российской экономической школы Андрея Бремзена после вакцинации препаратом "Спутник V".

45-летний Бремзен умер 1 июля. Несколько лет он был замдиректора московской школы № 57 - одного из самых престижных столичных учебных заведений, где учатся дети членов правительства РФ и крупных бизнесменов. Он скоропостижно умер вскоре после прививки, которую ему не стоило делать из-за противопоказаний, но он решился из-за влияния своего окружения.

"Бремзена я практически не знал. Тем не менее, когда он умер, я попытался узнать, от чего. Для этого полистал страницы групп 57-й школы и своих общих с ним знакомых и ничего не нашел. Человек умер, человек очень известный в этой среде, а все молчат. Я подумал было, что, может быть, он покончил с собой. Почти всегда умолчания о причине смерти бывают именно в такой ситуации. Оказалось нет — он сделал п-вивку от к-дла (не хочу писать эти слова, чтобы Фейсбук не подключил свою рекламу) - и умер", - написал Бондал.

В комментариях к посту пишут, что Бремзен сам сообщал, что попал в больницу с осложнениями после прививки.

Бондал добавил, что для четких выводов о безопасности вакцин нужно иметь "достаточно надежную статистическую базу", но ее нет. В России никакой статистики побочных эффектов вообще не ведется. Это дает основания утверждать, что российские вакцины самые безопасные и эффективные, хотя в российских СМИ уже сообщалось о нескольких десятках смертей после вакцинации.

Бондал обвинил в смерти Бремзена тех, кто пропагандирует всеобщую вакцинацию. "Вы все, кто стали бойцами вак-ного фронта, несете ответственность за то, что повлияли на него и подтолкнули сделать пр-вку, несмотря на противопоказания", - заключил он.

Отметим, что список противопоказаний к вакцинации неуклонно сокращается. Ранее ими были беременность, высокий уровень антител, недавно перенесенная болезнь, но все они исключены из списка.