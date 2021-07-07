Свердловчане, привитые "ЭпиВакКороной", смогут бесплатно оценить свой поствакцинальный иммунитет

Жители Свердловской области, привитые от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона", смогут пройти бесплатное обследование на наличие поствакцинального иммунитета. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, для исследования используются специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Исследования проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

"Сдать кровь можно в Екатеринбурге по адресу: ул. Гагарина, 49. Прием вакцинированных для обследования организован в выходные с 9.00 до 13.00. Кровь нужно сдавать натощак, при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что исследование проводится на бесплатной основе. По словам специалистов, оценку поствакцинального иммунитета следует проводить не раньше, чем через 42 дня после первой вакцинации.