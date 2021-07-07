ЦИК зарегистрировала списки ЛДПР на выборах в Госдуму, а КПРФ и СРЗП велела исправить недостатки

Центральная избирательная комиссия России в среду, 7 июля, заверила списки кандидатов от ЛДПР в депутаты Госдумы. В федеральный список вошли 217 человек, по одномандатным избирательным округам – 225 кандидатов.

"Зарегистрированы 16 уполномоченных представителей ЛДПР, включая Председателя Партии Владимира Жириновского, и трое уполномоченных по финансовым вопросам. Партии ЛДПР разрешено открыть в ПАО Сбербанк специальный счет для формирования избирательного фонда", - говорится в сообщении ЦИК России.

Между тем, в подтверждении списков КПРФ и "Справедливой России – За правду" Центризбирком отказал, партиям направлены извещения о выявленных недостатках в поданных документах. Сообщается, что у них будет возможность внести уточнения.