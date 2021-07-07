07 Июля 2021
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Происшествия
Потоп в Краснодарском крае (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Число погибших из-за наводнения на Кубани увеличилось до восьми

Восемь человек погибли за время наводнения в Краснодарском крае.

Четыре человека погибли в Туапсе, еще двое - в Горячем Ключе, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре края.

Кроме того, в Сочи упало дерево на автомобиль, в котором находился человек, он скончался. Еще одного человека унесло течением в Туапсинском районе.

Напомним, из-за непогоды в пяти муниципальных района края введен режим ЧС. По данным МЧС, эвакуировали 136 человек, из которых 44 были сняты с крыш домов. 267 жилых домов и 395 приусадебных участков подтоплены в результате сильных ливней.

До 8 июля в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

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Теги: потоп, краснодарский край, наводнение, ливни



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