Журнал Nature опубликовал статью об успехах и проблемах российской вакцины "Спутник V"

Один из старейших в мире научных журналов – британский Nature – опубликовал статью о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Авторы публикации в авторитетном издании рассказывают об истории создания препарата, принципе его действия, аналогах, имеющихся в мире, а также о первых статистически значимых данных об эффективности и безопасности вакцины, собранных как в России, так и в других странах, одобривших применение "Спутника V".

В публикации говорится, что поспешность, с которой в России одобрили вакцину (на тот момент она не прошла третий этап клинических испытаний), а также отсутствие публикаций по первому и второму этапу на момент начала вакцинации вызвали недоверие к "Спутнику V".

Сейчас это недоверие сходит на нет, поскольку препарат показывает и заявленные свойства с эффективностью более 97%, и безопасность, отсутствие серьезных данных по тяжелым побочным эффектам. Но "осадочек остался".

Авторы статьи отмечают, что у "Спутника V" есть преимущество по сравнению с аналогичными вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson: он работает на двух видах аденовируса, тогда как британская и американская вакцины в обоих компонентах содержат только один аденовирус.

Наконец, проблемы российской вакцины с признанием ВОЗ и в Европе эксперты, опрошенные изданием, объясняют опасениями чиновников из Европы и Всемирной организации здравоохранения по поводу достоверности данных мониторинга побочных явлений после вакцинации.