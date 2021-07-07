Крушение самолета Ан-26 на Камчатке: обнаружены тела 19 погибших

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

Поиски продолжаются. Напомним, в результате крушения самолета погибли, по предварительным данным, 28 человек. На Камчатке объявлен трехдневный траур.

Самолет Ан-26 "Камчатских авиалиний" пропал с экранов радаров 6 июля за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово).

Спустя несколько часов спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане. Ан-26, по одной из версий, врезался в береговую скалу.