07 Июля 2021
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Общество В России
Михаил Делягин (2020) | Фото: пресс-служба МЭФ

Делягин призвал прекратить "коронабесие"

Научный руководитель Института проблем глобализации, академик РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что государство должно прежде всего прекратить "коронабесие", когда под предлогом борьбы с коронавирусом принимаются неадекватные меры, убивающие людей больше, чем сам вирус. Об этом он сказал на "Радио "Комсомольская правда".
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Он отметил, что все вопросы решаются не с точки зрения защиты человека, а с точки зрения интересов прибыли. Поэтому делают дорогие ПЦР-тесты, которые многих обязывают делать. Печатки - тоже прибыль для бизнеса. То же самое с вакцинами.

"Академик Гинцбург сначала говорил, что на два года иммунитета хватит точно. Сейчас нам говорят: ревакцинироваться каждые полгода. Почему? Потому что, как я понимаю, прибыль в четыре раза больше", - сказал Делягин.

Он добавил, что сейчас людей принуждают участвовать в медицинском эксперименте, хотя это должен решать каждый для себя сам. В то время как нужно прекратить "коронабесие" и нагнетание истерики, что только ослабляет иммунитет людей и убивает больше людей, чем сам вирус.

"Когда государство занимается откровенной глупостью, она дискредитирует не только себя, но и вообще все разумные меры, которые делает. Простейшие профилактические мероприятия способны спасти десятки тысяч жизней. Но мы ничего про них не слышим, потому что они дешевые", - считает эксперт.

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Теги: коронавирус, Михаил Делягин



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