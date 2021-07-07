В Югре план по вакцинации от коронавируса выполнен на половину

В Югре на 50,4% выполнен план по вакцинации от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU

"На сегодняшний день план вакцинации от ковида в Югре выполнен на 50,4%. В округе запланирована вакцинация 755 тыс. 755 жителей – это 60% всех совершеннолетних югорчан. На утро 7 июля приступили к вакцинации (получили первую инъекцию вакцины) 380 тыс. 856 югорчан, из них получили второй компонент вакцины 272 тыс. 306", - написал в своём Instagram директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Число заболевших ковидом в Югре за минувшую неделю возросло.

"Коечный фонд "коронавирусных" госпиталей вырос с 1 тыс. 117 до 1 тыс. 826, число госпиталей возросло с 7 до 12, а количество пациентов в них – с 900 до 1 тыс. 142. В реанимациях лечат 99 больных, среди них – только один пациент, ранее сделавший прививку от коронавируса. У привитых тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у непривитых", - отметил Добровольский.