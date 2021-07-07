07 Июля 2021
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Общество Свердловская область
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Число свердловчан с коронавирусом превысило отметку в 96 тысяч

Число новых случаев заражения COVID-19 среди свердловчан с каждым днем продолжает увеличиваться, как и общая статистика зарегистрированных случаев. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, за последние сутки было выявлено 345 новых covid-зараженных, что увеличило общее число до 96 тыс. 137 человек.

Количество пациентов в тяжелом состоянии тоже растет. На сегодняшний день под наблюдением находится 624 человека, 361 из которых - реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе и 264 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 4 тыс. 12 человек оценивается как средняя степень тяжести.

Общая статистика смертей среди пациентов с коронавирусом достигла 3 тыс. 944 человек, включая 18 случаев, зарегистрированных накануне. При этом количество выздоровевших пациентов также продолжает расти. Учитывая 301 человека, которых уже отправили домой, всего 89 тыс. 539 свердловчан смогли победить болезнь.

Напомним, что новый штамм коронавирусной инфекции целится в детей, в связи с этим власти приняли решение начать клинические исследования вакцины "Спутник V" на подростках 12-17 лет.

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Теги: коронавирус, статистика, зараженные



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