Суд отправил под домашний арест директора фирмы по делу о стрельбе в казанской гимназии

Суд в Казани отправил под домашний арест до 4 сентября нового фигуранта уголовного дела о стрельбе в гимназии №175, сообщает ТАСС.

Генерального директора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Фирма занималась системой контроля в школе. Однако в день стрельбы Ильназ Галявиев смог попасть в школу, минуя все двери.

Следствие уверено, что фирма Иванова не оказала гимназии необходимые услуги.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить.