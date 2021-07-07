07 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: t.me/bazabazon

Суд отправил под домашний арест директора фирмы по делу о стрельбе в казанской гимназии

Суд в Казани отправил под домашний арест до 4 сентября нового фигуранта уголовного дела о стрельбе в гимназии №175, сообщает ТАСС.

Генерального директора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Фирма занималась системой контроля в школе. Однако в день стрельбы Ильназ Галявиев смог попасть в школу, минуя все двери.

Следствие уверено, что фирма Иванова не оказала гимназии необходимые услуги.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить.

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Теги: казань, гимназия, стрельба



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