На Южном Урале за сутки скончались 12 человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки выявили 240 новых случаев COVID-19, двенадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 67 тыс. 784 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 649 заболевших. За сутки выписаны 148 человек, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 5 пациентов.

За прошедшие сутки умерло двенадцать человек, из них девять непосредственно от COVID-19, еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием.