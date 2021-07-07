07 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Потоп в Верхней Салде (2021) | Фото: vk.com/vsalde, Денис Минеев

На Среднем Урале продолжает действовать введенный из-за наводнения режим ЧС

Вода постепенно уходит из затопленных территорий Свердловской области. Но режим ЧС пока не отменен.

Напомним, на этой неделе от наводнения пострадали несколько населенных пунктов Среднего Урала. В срочном порядке были эвакуированы воспитанники и персонал двух лагерей в Верхней Салде и жители подтопленных домов. Также были созданы пункты временного размещения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по состоянию на 7 июля от паводковых вод освободились 17 домов в Верхней Салде (остаются подтопленными 37 домов и 103 приусадебных участка) и 21 - в Нижней Салде (под подтоплением остаются 16 придомовых территорий). Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Потоп в Верхней Салде(2021)|Фото: vk.com/vsalde

Специалисты МЧС совместно с волонтерами оказывают адресную помощь пострадавшим, проводят сушку домов, откачку воды из затопленных подвалов и очищают придомовую территорию от мусора. Также идет работа комиссии по оценке ущерба имуществу жителей и выплате компенсаций.

В Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от наводнения уральцы получат по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.

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Теги: наводнение, МЧС, Средний Урал



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