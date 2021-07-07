Полигон ТКО в Копейске исключили из реестра объектов размещения отходов

Полигон ТКО "Южный" в Копейске исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Решение было принято после проверки, в ходе которой бы установлено, что полигон эксплуатируется с отступлением от проектных решений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Проверка проводилась в отношении ООО "Комтранссервис", которое занимается эксплуатацией полигона.

Ранее бы установлено, что в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа полигон не значится, и основания для заключения договоров аренды муниципального имущества между администрацией города и организацией не было.

Кроме того, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с заявлением об аннулировании лицензии "Комтранссервис".